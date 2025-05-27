Последний звонок на высоте: В Приморье проверяют видео с танцами выпускников на крыше школы

В Сети разошлось видео, на котором ученики одной из школ Владивостока танцуют и поют на неогороженной крыше во время празднования последнего звонка. Прокуратура заинтересовалась этими кадрами и начала проверку.

Школьники на последнем звонке танцевали на крыше во Владивостоке. Видео © Telegram / Владивосток №1

По словам очевидцев, подростки поднялись на крышу в рамках официального мероприятия.

«Надзорное ведомство организовало проверку после того, как в сети появилось видео, на котором школьники танцуют на неогороженной крыше школы № 18 во Владивостоке. Родители выразили своё возмущение по поводу отсутствия безопасности», — говорится в официальном сообщении.