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Регион
27 мая, 15:05

Последний звонок на высоте: В Приморье проверяют видео с танцами выпускников на крыше школы

Прокуратура Приморья начала проверку после танцев выпускников на крыше школы

В Сети разошлось видео, на котором ученики одной из школ Владивостока танцуют и поют на неогороженной крыше во время празднования последнего звонка. Прокуратура заинтересовалась этими кадрами и начала проверку.

Школьники на последнем звонке танцевали на крыше во Владивостоке. Видео © Telegram / Владивосток №1

По словам очевидцев, подростки поднялись на крышу в рамках официального мероприятия.

«Надзорное ведомство организовало проверку после того, как в сети появилось видео, на котором школьники танцуют на неогороженной крыше школы № 18 во Владивостоке. Родители выразили своё возмущение по поводу отсутствия безопасности», — говорится в официальном сообщении.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в российском регионе выпускники станцевали вальс на фоне дымового апокалипсиса. Всё дело в лесных пожарах.

Обложка © Telegram / Владивосток №1

Анастасия Никонорова
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