В российском регионе выпускники станцевали вальс на фоне дымового апокалипсиса

В Чите выпускные торжества прошли на фоне задымления от лесных пожаров. Несмотря на то, что Забайкалье накрыла дымка и в воздухе чувствовался запах гари, выпускники смогли достойно отметить окончание школы. Кадры торжественного последнего звонка публикует телеграм-канал Babr Mash.

Школьники в Чите танцуют вальс. Видео © Telegram / Babr Mash

«На главной площади Читы одиннадцатиклассники исполнили традиционный школьный вальс. В этом году он был посвящён празднованию 80-летия Победы», — отметил губернатор региона Александр Осипов.