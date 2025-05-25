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Регион
25 мая, 13:29

В российском регионе выпускники станцевали вальс на фоне дымового апокалипсиса

В Чите выпускники станцевали вальс в дыму от лесных пожаров

Школьники Забайкалья. Обложка © Telegram / Губернатор Забайкалья Александр Осипов

Школьники Забайкалья. Обложка © Telegram / Губернатор Забайкалья Александр Осипов

В Чите выпускные торжества прошли на фоне задымления от лесных пожаров. Несмотря на то, что Забайкалье накрыла дымка и в воздухе чувствовался запах гари, выпускники смогли достойно отметить окончание школы. Кадры торжественного последнего звонка публикует телеграм-канал Babr Mash.

Школьники в Чите танцуют вальс. Видео © Telegram / Babr Mash

«На главной площади Читы одиннадцатиклассники исполнили традиционный школьный вальс. В этом году он был посвящён празднованию 80-летия Победы», — отметил губернатор региона Александр Осипов.

Он отметил, что в текущем году более пяти тысяч выпускников отмечают окончание школы. Осипов поздравил их с последним звонком и выразил уверенность в том, что ребят ждёт насыщенное и полное перспектив будущее.

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Ранее Life.ru сообщал, что в Забайкалье страшный лесной пожар подобрался к женскому монастырю и дому ребёнка. Волонтёры и спасатели уже несколько дней борются с лесными пожарами в регионе и просят о помощи.

Мария Любицкая
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