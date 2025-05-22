Забайкалье поглощено огнём: Глава МЧС озвучил тревожную статистику лесных пожаров

Территории, охваченные лесными пожарами в России, в 2025 году достигли беспрецедентных масштабов, что вызвало серьёзную обеспокоенность на высшем уровне. Глава МЧС Александр Куренков, выступая на совещании с президентом Владимиром Путиным, представил тревожные данные: выжженная огнём площадь кратно превысила прошлогодние показатели.

По информации ведомства, с начала текущего года по всей стране зафиксировано почти 2,5 тысячи лесных возгораний, что сопоставимо с количеством очагов за аналогичный период 2024 года. Однако общая площадь уничтоженных огнём лесных массивов достигла внушительных 2 миллионов гектаров. Это в 2,5 раза больше, чем было зафиксировано за тот же промежуток времени в прошлом году.

Особое внимание министр уделил ситуации в Забайкалье, ставшем одним из главных эпицентров бедствия. С начала года в этом регионе выявлено 487 очагов лесных пожаров, которые уже поглотили 1,5 миллиона гектаров леса. До сих пор в Забайкалье продолжают бушевать 39 лесных пожаров, охватывающих почти 750 тысяч гектаров. Лишь девять из них удалось локализовать.