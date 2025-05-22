Забайкалье поглощено огнём: Глава МЧС озвучил тревожную статистику лесных пожаров
Куренков: В 2025 году около 2 млн гектаров леса уничтожили пожары
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Территории, охваченные лесными пожарами в России, в 2025 году достигли беспрецедентных масштабов, что вызвало серьёзную обеспокоенность на высшем уровне. Глава МЧС Александр Куренков, выступая на совещании с президентом Владимиром Путиным, представил тревожные данные: выжженная огнём площадь кратно превысила прошлогодние показатели.
По информации ведомства, с начала текущего года по всей стране зафиксировано почти 2,5 тысячи лесных возгораний, что сопоставимо с количеством очагов за аналогичный период 2024 года. Однако общая площадь уничтоженных огнём лесных массивов достигла внушительных 2 миллионов гектаров. Это в 2,5 раза больше, чем было зафиксировано за тот же промежуток времени в прошлом году.
Особое внимание министр уделил ситуации в Забайкалье, ставшем одним из главных эпицентров бедствия. С начала года в этом регионе выявлено 487 очагов лесных пожаров, которые уже поглотили 1,5 миллиона гектаров леса. До сих пор в Забайкалье продолжают бушевать 39 лесных пожаров, охватывающих почти 750 тысяч гектаров. Лишь девять из них удалось локализовать.
По состоянию на 16 мая общая площадь погибших лесов по России составляла 1,27 миллиона гектаров, что свидетельствует о стремительном и распространении пламени за последние дни.
Напомним, что в Забайкалье волонтёры до сих пор пытаются остановить лесные пожары, «проглатывающие» гектар за гектаром на своём пути. Кроме того, на днях Life.ru писал, что огонь почти добрался до женского монастыря и дома ребёнка в посёлке Атамановка.