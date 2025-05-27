Прокурор оспорил слишком мягкий приговор трём мигрантам-насильникам в Приморье
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Прокуратура Приморского края обжаловала приговор по резонансному делу об изнасиловании на владивостокском пляже. Трое осуждённых мигрантов, задержанных при попытке бегства из страны, получили от 5 до 5,5 года колонии, хотя государственный обвинитель требовал для них 9 лет лишения свободы.
Преступление было совершено в июне 2024 года в бухте Лазурная, где группа мужчин, угрожая ножом, изнасиловала местную жительницу. Фигурантов изначально было четверо, но к настоящему времени один из них умер. Несмотря на возмещение морального вреда (по 150 тыс. руб. с каждого), прокуратура считает приговор несоразмерно мягким и настаивает на его пересмотре в сторону ужесточения.
«Чрезмерно мягкое наказание послужило поводом к оспариванию приговора прокурором в апелляционном порядке. Прокуратура Советского района г. Владивостока внесла апелляционное представление в Приморский краевой суд с постановкой вопроса об усилении наказания виновным вплоть до максимально возможного», — сказано в публикации.
Ранее Life.ru рассказывал, как в Челябинске был задержан 36-летний таксист, изнасиловавший и задушивший 24-летнюю пассажирку. После совершённых действий он спрятал труп в лесополосе. Причиной убийства стал конфликт. Тело убитой нашли благодаря матери, которая забеспокоилась из-за пропажи дочери и обратилась в правоохранительные органы.