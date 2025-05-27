В любительском хоккее число внезапных смертей оказалось выше, чем в профессиональном

В профессиональном спорте спортсмены проходят регулярные медосмотры, включая тесты на физическую выносливость и генетические анализы. В любительском хоккее такой системы нет — и именно это, по словам президента Ассоциации любительского хоккея Алины Бородаевой, становится причиной повышенного числа трагедий.

Как рассказала Бородаева «Постньюс», многие хоккеисты-любители игнорируют симптомы усталости и сердечно-сосудистые проблемы, надеясь, что «само пройдет». Однако без медосмотров и экстренной помощи на месте любое ухудшение состояния может обернуться фатально. По её словам, на большинстве матчей нет дежурных бригад скорой помощи, хотя их присутствие могло бы спасти не одну жизнь.

«Вспомните случай с Черепановым: у него случился сердечный приступ прямо на льду, но у медиков не оказалось заряженного дефибриллятора. А сколько таких ситуаций в любительских лигах, где и врача-то на площадке нет», — рассказала она.

По её словам Бородаевой, зачастую допуски к соревнованиям выдают формально.

«Однажды я увидела на справке печать гинеколога. В шутку спросила у спортсмена — он точно в кресле проходил осмотр?», — добавила Бородаева, подчеркнув, что такое халатное отношение к здоровью — одна из причин смертей на льду.