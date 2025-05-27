Центр спортивной медицины ФМБА фиксирует рост случаев внезапной смерти хоккеистов
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Весной 2025 года в России скончались трое хоккеистов младше 35 лет: бывший игрок «Ак Барса» Федор Малыхин, защитник московского «Динамо» Олег Гофман и экс-нападающий «Металлурга» Кирилл Лебедев. Как выяснил «Постньюс», случаи внезапной смерти среди молодых спортсменов — тревожная реальность, а не единичные трагедии.
Директор Центра спортивной медицины ФМБА России Андрей Жолинский отметил, что специалисты осведомлены о проблеме и стараются чаще проводить углублённые медосмотры. Однако, по его словам, многие смертельные случаи связаны с ранее не выявленными патологиями.
Вратарь сборной МВД Подмосковья Алексей Могучев подтверждает: трагедий стало больше. Он связывает это с возросшим давлением на игроков — клубы стремятся к максимальному результату, нередко в ущерб здоровью.
В Федерации хоккея России «Постньюс» сообщили, что централизованный учёт смертей хоккеистов не ведётся. Тем не менее, каждый подобный инцидент, произошедший во время тренировок или матчей, анализируется в индивидуальном порядке.
Ранее стало известно о внезапной смерти 35-летнего обладателя Кубка Гагарина Фёдора Малыхина. Тело экс-игрока КХЛ обнаружили в его квартире. Причиной трагедии стала остановка сердца. А в мае российский хоккеист Кирилл Лебедев умер в возрасте 33 лет в Челябинской области. У спортсмена остановилось сердце, когда он был за рулём.