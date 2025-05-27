«Остаться без здоровья»: Названы страшные последствия популярной среди россиян операции

Резекция желудка, которая стала одной из самых популярных процедур среди россиян, помогает пациентам снижать вес. Специалист в области диетологии, директор клиники эстетической медицины, кандидат медицинских наук Маргарита Королёва объяснила, в чём заключается главная опасность удаления части желудка.

«Природой наш организм создан как абсолютное совершенство, в котором отточены все биохимические реакции и анатомические составляющие. Однако человек хочет усовершенствовать своё тело и с этой целью прибегает к оперативным лечебным мероприятиям. Лишаясь определённых элементов анатомического строения, каждый из которых имеет свою ответственность и задачу по перевариванию и усвоению компонентов пищи, человек может остаться без здоровья», — подчеркнула специалист в беседе с «Радио 1».

После резекции желудка снижается не только масса тела. По словам Королёвой, у человека пропадают минеральные вещества и витамины, которые поддерживали здоровое состояние органа ЖКТ. Медик добавила, что люди, которые прибегают к подобной операции, рискуют получить серьёзные заболевания. А вводимые извне витаминно-минеральные комплексы не всегда компенсируют потери, предупредила врач. По её словам, пациентам перед резекцией желудка нужно посетить психолога.