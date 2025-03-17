Не только бобовые: Названы продукты, провоцирующие брожение в желудке

Ни для кого не секрет, что бобовые культуры провоцируют брожение в желудке и вызывают избыточную газообразность. Однако проблему для организма (и окружающих) представляют не только они. Аналогичный эффект характерен также для сладких и мучных продуктов, предупредил терапевт, специалист по ультразвуковой диагностике Сергей Исковских.

«Продукты с высоким содержанием сахара (конфеты, торты, сладкие газированные напитки) создают идеальную среду для брожения. Бактерии быстро перерабатывают сахар, в результате чего образуются газы. Молочные продукты тоже могут вызвать брожение у людей, страдающих непереносимостью лактозы», — объяснил собеседник «Газеты.ru».