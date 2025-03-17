Не только бобовые: Названы продукты, провоцирующие брожение в желудке
Врач Исковских: Сладкие и мучные продукты провоцируют брожение в желудке
Ни для кого не секрет, что бобовые культуры провоцируют брожение в желудке и вызывают избыточную газообразность. Однако проблему для организма (и окружающих) представляют не только они. Аналогичный эффект характерен также для сладких и мучных продуктов, предупредил терапевт, специалист по ультразвуковой диагностике Сергей Исковских.
«Продукты с высоким содержанием сахара (конфеты, торты, сладкие газированные напитки) создают идеальную среду для брожения. Бактерии быстро перерабатывают сахар, в результате чего образуются газы. Молочные продукты тоже могут вызвать брожение у людей, страдающих непереносимостью лактозы», — объяснил собеседник «Газеты.ru».
По его словам, брожение в желудке также вызывают капуста и другие крестоцветные овощи, в том числе брокколи. Кроме того, опасны для ЖКТ дрожжевые изделия, хлеб и пицца. А ещё врач обратил внимание на негативный эффект от фруктов с высоким содержанием фруктозы.
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