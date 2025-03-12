Названы шесть главных врагов стройной фигуры

Основой похудения являются сбалансированный рацион и дефицит калорий. При этом совершенно не обязательно подвергать себя строгим ограничениям, достаточно лишь избегать основных врагов стройной фигуры. К ним врач-диетолог, гастроэнтеролог и нутрициолог Евгений Арзамасцев относит увлечение рафинированными продуктами: жирным, сладким, фастфудом, полуфабрикатами.

Отказ от завтрака, по его словам, тоже препятствует похудению. Негативными факторами также можно считать постоянный стресс, недосып, гормональные нарушения и отсутствие физической активности.