Атака БПЛА на Москву
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 марта, 15:54

Названы шесть главных врагов стройной фигуры

Врач Арзамасцев: Отказ от завтрака препятствует похудению

Основой похудения являются сбалансированный рацион и дефицит калорий. При этом совершенно не обязательно подвергать себя строгим ограничениям, достаточно лишь избегать основных врагов стройной фигуры. К ним врач-диетолог, гастроэнтеролог и нутрициолог Евгений Арзамасцев относит увлечение рафинированными продуктами: жирным, сладким, фастфудом, полуфабрикатами.

Отказ от завтрака, по его словам, тоже препятствует похудению. Негативными факторами также можно считать постоянный стресс, недосып, гормональные нарушения и отсутствие физической активности.

«Очень негативный эффект»: Толстяков предупредили об опасности тренировок
«Очень негативный эффект»: Толстяков предупредили об опасности тренировок

«При правильном подходе и регулярных тренировках в первый месяц похудения можно сбросить до 5% от исходной массы чистой жировой ткани», — отметил собеседник «Газеты.ru».

Размер не главное: Диетолог назвала норму потребления яиц
Размер не главное: Диетолог назвала норму потребления яиц

Ранее диетолог перечислил продукты, от которых невозможно потолстеть. Также эксперт назвал напитки, уничтожающие клетки мозга. Кроме того, врач предупредила о риске ожирения из-за «запойного» просмотра сериалов по ночам.

Обложка ©

pixabay / JerzyGórecki

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Здоровое питание
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar