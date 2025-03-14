Диетолог запретил есть больше трёх порций красного мяса в неделю

Не стоит употреблять блюда с красным мясом более трёх раз в неделю, поскольку это повысит риск сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом в беседе с «Газетой.ru» рассказал врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург.

«Красное мясо, особенно жирное, содержит большое количество насыщенных жиров, которые могут повысить уровень холестерина в крови. Это, в свою очередь, может привести к образованию атеросклеротических бляшек на стенках сосудов и увеличить риск развития ишемической болезни сердца, инфаркта миокарда и других сердечно-сосудистых заболеваний», — пояснил специалист.

Доктор призвал не злоупотреблять продуктами из переработанного мяса, к примеру, колбаса и сосиски. Для поддержания здоровья лучше всего использовать сбалансированный рацион, включая в него также и красное мясо, но в адекватных количествах.