CORE.XP: В 2025 году на рынок РФ вышли 7 международных торговых брендов
Обложка © freepik
В 2025 году на российском рынке появилось семь новых международных брендов, сообщила Евгения Прилуцкая, директор CORE.XP. Интерес зарубежных компаний к России она охарактеризовала как умеренный. 29% новых брендов составляют итальянские (De'Longhi, Kappa), турецкие (Les Benjamins, Beko) и СНГ (Mua, Gaissina), а 13% — азиатские (JINKAILAI), передаёт «Лента.ру».
Лидирующую позицию по новым арендаторам занимает категория «одежда, обувь и аксессуары» с долей 31%, за ней следуют общепит (13%) и развлечения (11%). Примечательным стало открытие кинотеатра КАРО 6 в РЦ «Место встречи Киргизия».
Рынок торговой недвижимости восстанавливается после кризиса начала 2023 года, когда свободные площади достигали 15%. К концу 2024 года этот показатель снизился до 5%, а в первом полугодии 2025 года составил 4,7%. Однако ожидается рост свободных площадей до 6% во втором полугодии из-за снижения объёмов продаж. В этом году в Москве планируется открыть 382,2 тысячи квадратных метров новых ТЦ.
Ранее Life.ru писал, что на российском рынке наблюдается значительный рост числа азиатских брендов. В марте 2025 года в стране уже насчитывалось 71 торговая марка из Азии, что в 2,4 раза больше, чем до введения санкций в 2022 году. Как сообщила Ирина Царькова, директор департамента торговой недвижимости Nikoliers, с 2022 по февраль 2025 года лидером по представленности стала Турция, заняв 47% рынка.