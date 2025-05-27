CORE.XP: В 2025 году на рынок РФ вышли 7 международных торговых брендов

В 2025 году на российском рынке появилось семь новых международных брендов, сообщила Евгения Прилуцкая, директор CORE.XP. Интерес зарубежных компаний к России она охарактеризовала как умеренный. 29% новых брендов составляют итальянские (De'Longhi, Kappa), турецкие (Les Benjamins, Beko) и СНГ (Mua, Gaissina), а 13% — азиатские (JINKAILAI), передаёт «Лента.ру».

Лидирующую позицию по новым арендаторам занимает категория «одежда, обувь и аксессуары» с долей 31%, за ней следуют общепит (13%) и развлечения (11%). Примечательным стало открытие кинотеатра КАРО 6 в РЦ «Место встречи Киргизия».

Рынок торговой недвижимости восстанавливается после кризиса начала 2023 года, когда свободные площади достигали 15%. К концу 2024 года этот показатель снизился до 5%, а в первом полугодии 2025 года составил 4,7%. Однако ожидается рост свободных площадей до 6% во втором полугодии из-за снижения объёмов продаж. В этом году в Москве планируется открыть 382,2 тысячи квадратных метров новых ТЦ.