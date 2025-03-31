В России зафиксировали рост числа азиатских брендов

На российском рынке наблюдается стремительный рост числа азиатских брендов — по данным консалтинговой компании Nikoliers, в марте 2025 года в стране работали уже 71 азиатская торговая марка, что в 2,4 раза превышает показатели до введения санкций в 2022 году. Как отметила директор департамента торговой недвижимости Nikoliers Ирина Царькова, с 2022 по февраль 2025 года лидером по присутствию стала Турция с долей 47%, пишет РИА «Недвижимость».

Эксперты прогнозируют дальнейшее расширение азиатского присутствия — по словам партнёра BlackStone Keeping Company Ольги Яруллиной, в 2025 году на российский рынок могут выйти до 25 новых брендов из Азии. Согласно исследованиям, 79% из них будут представлять фэшн-индустрию, 14% — сегмент бытовой техники и электроники, а оставшиеся 7% займутся косметикой и парфюмерией.