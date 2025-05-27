В Великобритании прошла ежегодная экстремальная гонка за сыром

В Великобритании завершилось ежегодное экстремальное соревнование Cooper's Hill Cheese Rolling, где участники пытаются догнать катящуюся по склону головку сыра. Как сообщает Daily Mirror, мероприятие традиционно прошло в графстве Глостершир, собрав десятки смельчаков, готовых рисковать здоровьем ради победы.

В Великобритании участники ежегодного конкурса покалечились ради сыра. Видео © X / Ryan G Hensley

Среди участников особенно отличился 30-летний немец Том Копке, ставший двукратным победителем мужского забега. Несмотря на полученные травмы — ссадины и временную потерю сознания — он назвал свой опыт незабываемым. В женском забеге победу одержала 20-летняя лондончанка Ава, которая призналась, что участвовала не ради сыра, а для поддержки благотворительной инициативы Refugee Community Kitchen.

Мероприятие не обошлось без травм — медики зафиксировали несколько серьёзных случаев, один из которых потребовал госпитализации. Традиционно безопасность участников обеспечивали игроки регбийного клуба Brockworth RFC, дежурившие у подножия холма и помогавшие ловить разогнавшихся смельчаков.