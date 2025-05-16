Организаторши нелегальных гонок в Ангарске избежали СИЗО после смерти 17-летней девушки

Две жительницы Ангарска, подозреваемые в причастности к организации незаконных автомобильных соревнований, во время которых погибла 17-летняя девушка, решением суда отправлены под домашний арест. Эта мера пресечения избрана на два месяца, сообщает пресс-служба СК по Иркутской области.

По информации регионального управления Следственного комитета России, речь идёт о 34-летней и 32-летней женщинах. Им вменяется оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности, что по неосторожности привело к смерти человека. Данное деяние подпадает под квалификацию части 2 статьи 238 Уголовного кодекса РФ.

Следствие, со своей стороны, ходатайствовало перед судом о заключении предполагаемых организаторов под стражу, настаивая на более строгой изоляции. Однако суд счёл достаточным ограничить их свободу домашним арестом.