Организаторши нелегальных гонок в Ангарске избежали СИЗО после смерти 17-летней девушки
СК: Организаторы нелегальных гонок из Ангарска отправлены под домашний арест
Обложка © Shutterstock /FOTODOM / Toa55
Две жительницы Ангарска, подозреваемые в причастности к организации незаконных автомобильных соревнований, во время которых погибла 17-летняя девушка, решением суда отправлены под домашний арест. Эта мера пресечения избрана на два месяца, сообщает пресс-служба СК по Иркутской области.
По информации регионального управления Следственного комитета России, речь идёт о 34-летней и 32-летней женщинах. Им вменяется оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности, что по неосторожности привело к смерти человека. Данное деяние подпадает под квалификацию части 2 статьи 238 Уголовного кодекса РФ.
Следствие, со своей стороны, ходатайствовало перед судом о заключении предполагаемых организаторов под стражу, настаивая на более строгой изоляции. Однако суд счёл достаточным ограничить их свободу домашним арестом.
Напомним, что в ночь на 11 мая в иркутском Одинске 17-летняя девушка погибла в ходе аварии на нелегально организованных гонках. На девятом километре автодороги Ангарск – Тальяны гонщик на «Toyota Chaser» потерял управление и съехал с трассы, сбив трёх пешеходов. Несовершеннолетняя погибла на месте, ещё два человека получили травмы. Так печально закончился день открытия гоночного сезона клуба.