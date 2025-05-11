Пульса нет, зрачки не реагируют: Очевидец нелегальных гонок под Иркутском рассказал о смерти девушки

17-летняя девушка, которую сбил участник нелегальных гонок в Иркутской области, находилась на участке трассы без ограждений, рассказ очевидец трагедии Андрей. По его словам, организаторы частично соблюдали технику безопасности, но ограждения стояли только в начале пути.

Мужчина отметил, что один из автомобилей при старте начал буксовать и врезался в толпу. Девушка при этом оказалась зажатой между двумя машинами. Кроме того, от удара другие зрители оказались разбросаны на расстоянии 5-10 метров.

Андрей попытался помочь пострадавшим, но вскоре у несовершеннолетней девушки перестал прощупываться пульс. У другой зрительницы была рваная рана на бедре, ещё у одного парня — перелом тазобедренного сустава и голени. Скорая помощь прибыла только через 20-30 минут после аварии из-за удалённости места происшествия.

«Я подхожу, начинаю прощупывать пульс на руке, на шее, и пульс-то нигде не прощупывается. Потом начал светить фонариком в глаза, а зрачки уже не реагируют. Они лежали 20-30 минут...» — подытожил собеседник «Газеты.ru».