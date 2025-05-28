Финский сотрудник службы безопасности забыл секретные документы в поезде

Сотрудник Полиции безопасности Финляндии (SUPO) забыл рюкзак с секретными документами в поезде. Об этом сообщила телекомпания Yle.

Полицейский оставил вещи во время командировки. Документы, находившиеся у него, имели вторую степень секретности. Это означает, что их содержимое не должно попасть к людям, не имеющим отношение к SUPO.

Подробности инцидента остаются закрытыми. Известно лишь, что полицейского предупредили о недопустимости подобных ошибок. Разглашение содержания документов могло угрожать национальной безопасности Финляндии.