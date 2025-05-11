Болеет: Политолог раскрыл содержимое «секретного пакетика» Макрона

Политолог Сергей Марков высказал предположение о содержимом пакета, который французский лидер Эмманюэль Макрон пытался скрыть от прессы. По версии эксперта, в упаковке могли находиться медицинские препараты.

«Что же это за секретный маленький пакетик? Те, кто считает Макрона плохим, считают, что это кокаин», — написал политолог у себя в телеграм-канале.