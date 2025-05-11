Болеет: Политолог раскрыл содержимое «секретного пакетика» Макрона
Политолог Марков: В пакетике Макрона могло быть лекарство
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Политолог Сергей Марков высказал предположение о содержимом пакета, который французский лидер Эмманюэль Макрон пытался скрыть от прессы. По версии эксперта, в упаковке могли находиться медицинские препараты.
«Что же это за секретный маленький пакетик? Те, кто считает Макрона плохим, считают, что это кокаин», — написал политолог у себя в телеграм-канале.
Марков обратил внимание на отказ французского президента комментировать содержимое загадочного пакета, вызвавшего повышенный интерес у представителей медиа. Эксперт выдвинул версию, что скрываемый предмет — лекарство, необходимое главе государства для лечения некоего заболевания, информация о котором, по предположению аналитика, сознательно утаивается от общественности.
Напомним, видео с компрометирующим поведением европейских лидеров, появившееся в сети 12 мая 2025 года, вызвало бурную реакцию в соцсетях. На кадрах президент Франции Эмманюэль Макрон поспешно прячет от внезапно вошедших журналистов подозрительный бумажный сверток, в то время как канцлер Германии Фридрих Мерц прикрывает рукой предмет, напоминающий небольшую ложку. Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала ситуацию, отметив, что подобное поведение стало обычной практикой среди европейских политиков.