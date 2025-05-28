Украинские дроноводы помогли российскому беспилотнику взорвать гараж с вооружением ВСУ

В населённом пункте Алексеевка (ДНР) произошёл курьёзный инцидент: российский беспилотник, который должен был поразить автомобиль ВСУ, вместо этого уничтожил склад боеприпасов. Об этом, ссылаясь на командира ударно-тактического отделения группы «Дальневосточные ветра» с позывным Фил, сообщает РИА «Новости».

По словам военнослужащего, FPV-дрон был направлен на украинский пикап. После продолжительного поиска, когда цель была обнаружена и аппарат приступил к атаке, вражеская система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) заглушила его управление.

В результате воздействия РЭБ беспилотник отклонился от намеченной траектории. В этот момент украинский пикап как раз выгружал боекомплект. Вместо намеченной цели, БПЛА поразил прилегающий гараж, в котором располагался склад боеприпасов украинских сил. Он был полностью уничтожен.