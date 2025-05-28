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Регион
28 мая, 05:32

Украинские дроноводы помогли российскому беспилотнику взорвать гараж с вооружением ВСУ

В ДНР система РЭБ заглушила дрон ВС РФ, который врезался в склад боеприпасов ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

В населённом пункте Алексеевка (ДНР) произошёл курьёзный инцидент: российский беспилотник, который должен был поразить автомобиль ВСУ, вместо этого уничтожил склад боеприпасов. Об этом, ссылаясь на командира ударно-тактического отделения группы «Дальневосточные ветра» с позывным Фил, сообщает РИА «Новости».

По словам военнослужащего, FPV-дрон был направлен на украинский пикап. После продолжительного поиска, когда цель была обнаружена и аппарат приступил к атаке, вражеская система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) заглушила его управление.

В результате воздействия РЭБ беспилотник отклонился от намеченной траектории. В этот момент украинский пикап как раз выгружал боекомплект. Вместо намеченной цели, БПЛА поразил прилегающий гараж, в котором располагался склад боеприпасов украинских сил. Он был полностью уничтожен.

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Ранее в Минобороны России заявили, что ВС РФ уничтожили около 100 контейнеров с оружием и боеприпасами для ВСУ в порту Одессы. Там также находились детали для постройки беспилотников и и безэкипажных катеров.

Владимир Озеров
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