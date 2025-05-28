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Регион
28 мая, 09:35

Путин выступил на международном форуме по безопасности в Наццентре «Россия»

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Москве стартовала XIII Международная встреча высоких представителей по вопросам безопасности. С приветственным словом к участникам форума обратился Президент России Владимир Путин, сообщает пресс-служба Наццентра «Россия» в своём телеграм-канале.

Выступление Путина. Видео © Telegram / пресс-служба Национального центра «Россия»

«Совсем недавно, 9 мая, мы торжественно отметили юбилей Победы в Великой Отечественной войне. Празднование в Москве стало ещё одним символом объединения вокруг идеалов Великой Победы, вновь показало настрой наших друзей и партнёров на формирование более безопасного мира, на конструктивное сотрудничество и совместное решение глобальных проблем», — сказал глава государства.

Президент выразил уверенность, что нынешняя встреча послужит выработке новых подходов к укреплению международного мира и стабильности, а также будет способствовать продвижению диалога на благо всех стран и народов. Путин считает, что новую архитектуру безопасности нужно сделать равной и неделимой. Он уверен, что Евразия должна стать примером устойчивого развития.

Форум собрал в Национальном центре 130 делегаций из 110 стран, представляющих ведущие международные организации, такие как БРИКС, ШОС, АСЕАН, СНГ, Лига арабских государств, Африканский союз и ОДКБ.

Национальный центр «Россия» стал площадкой для диалога по безопасности 110 стран
Национальный центр «Россия» стал площадкой для диалога по безопасности 110 стран

Ранее президент России Владимир Путин в ходе обращения к участникам проходящей в Москве XIII Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, призвал сделать Евразию «пространством мира и стабильности», не забывая и о её культурном, социальном и экономическом развитии.

Владимир Озеров
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