Путин призывает сделать Евразию пространством мира и стабильности

По его оценке, основой для построения такой универсальной системы безопасности могли бы стать уже имеющиеся и хорошо зарекомендовавшие себя многосторонние форматы взаимодействия, такие как Шанхайская организация сотрудничества, Евразийский экономический союз, Организация Договора о коллективной безопасности, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии и другие. Путин при этом заметил, что новая архитектура безопасности должна быть равной и неделимой – все страны должны получить твёрдые гарантии собственной безопасности, но не за счёт безопасности и интересов других государств.