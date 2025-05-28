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28 мая, 06:56

Путин призывает сделать Евразию пространством мира и стабильности

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин призвал сделать Евразию пространством мира и стабильности, а новую архитектуру безопасности – равной и неделимой. Он считает, что континент должен стать примером устойчивого развития.

«Важно сделать наш континент пространством мира и стабильности, примером устойчивого экономического, социального и культурного развития», — обратился глава государства к участникам проходящей в Москве XIII Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

По его оценке, основой для построения такой универсальной системы безопасности могли бы стать уже имеющиеся и хорошо зарекомендовавшие себя многосторонние форматы взаимодействия, такие как Шанхайская организация сотрудничества, Евразийский экономический союз, Организация Договора о коллективной безопасности, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии и другие. Путин при этом заметил, что новая архитектура безопасности должна быть равной и неделимой – все страны должны получить твёрдые гарантии собственной безопасности, но не за счёт безопасности и интересов других государств.

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Ранее Путин заявил, что основой безопасности РФ является экономическая независимость. По его мнению, это ключевой фактор безопасности и фундамент любого другого вида суверенитета.

Андрей Бражников
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