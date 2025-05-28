Грозит тюремный срок: Россиянам объяснили, что нельзя провозить в багаже

Россиянам, которые готовятся к летним путешествиям, важно помнить о правилах при пересечении границы. Как избежать проблем на таможне, рассказал телеканал «Санкт-Петербург».

Россиянам рассказали, как избежать проблем с таможней во время путешествия. Видео © телеканал «Санкт-Петербург»

Таможенники отметили, что необходимо со всей ответственностью подойти к планированию зарубежных поездок. Даже такую просто вещь, как капли от насморка, нужно декларировать. В противном случае пассажирам может грозить реальный срок. В основном, речь идёт о препаратах, купленных за пределами РФ.

«Назальные капли, как и любой другой лекарственный препарат заграничный, может содержать абсолютно разные вещества в себе, которые ограничены к перемещению у нас в стране. То есть, зачастую даже, например, купленный в Турции обычный парацетамол может в себе содержать, например, кодеин. Это – наркотическое вещество, которое перемещается только по рецепту», – подчеркнул таможенник Игорь Крайнов.

В аэропорту «Пулково» в Петербурге таможенникам помогает выполнять работу охотничий спаниель Ривьера. Собака обучена на поиск запрещённых веществ сильнодействующих препаратов. Кроме того, пушистая помощница ищет денежные знаки. По данным телеканала, за четыре месяца 2025 года таможенники зафиксировали 900 нарушений, часть из них была уголовно наказуема. Всего было возбуждено восемь уголовных дел.

«Это – тоже нарушения в части нарушения валютного законодательства, в части перемещения дорогостоящих товаров, стоимость которых свыше 10 тысяч евро при пересечении таможенной границы при въезде на территорию Таможенного союза», – пояснил начальник Пулковской таможни Анатолий Тимощенков.