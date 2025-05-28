Китайцы вновь начали активно искать невест в России из-за непомерных аппетитов местных женщин

Жители Китая вновь начали активно искать невест в России и других странах постсоветского пространства. Хотя эта тенденция не нова, сейчас она превращается в полноценную индустрию, пишет The Times.

Издание отметило, что китайские брачные агентства активно предлагают свои услуги по поиску невест за границей через приложение Douyin (аналог TikTok), а также создают чаты для обмена советами. Они уверены, что россиянки — отличные жёны.

Тем не менее вопрос браков с иностранками является деликатной темой для КНР, связанной с национальной гордостью. Причины, по которым китайцы не хотят жениться на соотечественницах, кроются в финансовых аспектах. Многие мужчины просто не могут позволить себе «цайли» (выкуп), требуемый местными невестами.

В статье приводятся истории мужчин, которые не смогли удовлетворить финансовые требования своих избранниц. Один из них, проживающий со своими родителями, 34-летний бухгалтер Сунь Янь.

«Я был готов жениться на девушке, с которой встречался, но она просила слишком много: квартиру, крупную сумму денег, золотые украшения — всё это обошлось бы в 400 000 юаней (около 41 000 фунтов или 4,44 млн рублей). У меня таких денег просто не было», — делится Сунь Янь.

Поэтому мужчина решил искать жену в России. Основное преимущество россиянок в глазах китайцев заключается в отсутствии необходимости платить выкуп. Кроме того, женщин в России больше, чем мужчин, что увеличивает шансы на успех.