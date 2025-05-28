Собчак раскрыла свою фирменную стратегию мести возлюбленному за его неверность

Телеведущая Ксения Собчак поделилась шокирующей историей отмщения бывшему возлюбленному. В недавнем видео, опубликованном на странице теледивы в соцсети, она призналась, что однажды, застав партнёра с другой девушкой, разработала хитроумный план.

«Было такое, что я пускала не фейковый слух про себя. Застала парня с девушкой и решила, чтобы его пристыдить, отдать все эти фотографии в прессу, чтобы опубликовали в газете, и утром сказать ему: «Как ты мог меня публично опозорить?» — рассказала она.