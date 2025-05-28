Собчак раскрыла свою фирменную стратегию мести возлюбленному за его неверность
Ксения Собчак отомстила парню, слив компромат прессе
Ксения Собак и Константин Богомогов. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / xenia_sobchak
Телеведущая Ксения Собчак поделилась шокирующей историей отмщения бывшему возлюбленному. В недавнем видео, опубликованном на странице теледивы в соцсети, она призналась, что однажды, застав партнёра с другой девушкой, разработала хитроумный план.
Желая публично пристыдить неверного, Собчак решила сама передать компрометирующие фотографии в прессу.
«Было такое, что я пускала не фейковый слух про себя. Застала парня с девушкой и решила, чтобы его пристыдить, отдать все эти фотографии в прессу, чтобы опубликовали в газете, и утром сказать ему: «Как ты мог меня публично опозорить?» — рассказала она.
Исполнить свой план, по словам Ксении, ей было непросто. Журналистка, к которой она обратилась, не хотела вмешиваться в чужую личную жизнь, но всё-таки перешагнула через свой принцип.
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