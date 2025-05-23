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23 мая, 08:54

Шакира научила: Женщина вычислила точный день измены мужа-предателя по зубной щетке

В Великобритании женщина смогла раскрыть измену мужа с помощью зубной щетки

Фото © Life.ru / Kandinsky 3.1

Фото © Life.ru / Kandinsky 3.1

В Великобритании женщина смогла раскрыть измену мужа с помощью зубной щетки. Она установила для умных девайсов мобильное приложение, чтобы контролировать регулярную гигиену полости рта у своих детей. Программа отслеживала все сеансы чистки. Необычную историю изданию Mirror рассказал британский частный детектив Пол Джонс.

«Со временем клиентка заметила, что история чистки зубов её мужа регистрируется в странное время, когда он якобы был на работе», — сказал Джонс.

Оказалось, что уже три месяца мужчина не работает по пятницам, а вместо этого крутит роман с коллегой. Глава семейства приглашал её домой, когда жена и дети отсутствовали. Детектив Джонс подчеркнул, что «умные» устройства, такие как зубные щетки и голосовые помощники, могут незаметно фиксировать информацию об изменах.

«Данные не лгут. Они имеют временную метку, часто привязаны к местоположению и лишены эмоций. Когда устройство сообщает, что кто-то почистил зубы в 10:48 утра, хотя должен был приступить к работе в девять утра, трудно оправдаться», — добавил он.

Пике ходил налево, пока Шакира не вычислила измену по одной маленькой детали
Пике ходил налево, пока Шакира не вычислила измену по одной маленькой детали

Ранее стало известно, что в мире создали «умное» кольцо, предназначенное для мониторинга физиологических показателей. Оно способно отслеживать голос, температуру, пульс и другие данные, включая признаки возбуждения. Изменять станет намного сложнее, браки будут сохранены благодаря стартапу RAW.

Наталья Афонина
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