Свадьбы не было: Дочь Волочковой так и не вышла замуж

Елена Николаева, супруга Игоря Вдовина опровергла сообщения о замужестве падчерицы Ариадны Волочковой. В интервью Woman.ru она уточнила, что Ариадна Волочкова и её избранник пока лишь обвенчались, а официальная церемония бракосочетания запланирована на лето.

«У них ещё не было свадьбы, было только венчание. Я порой придираюсь к словам, но свадьба классическая с ЗАГСом и регистрацией ещё впереди. Весной прошло венчание, и с мамой они отмечали заключение религиозного союза. А летом будет свадьба, Ариадна хранит все детали в тайне, она даже гостей попросила не рассказывать о дате», — рассказала Елена Николаева.

Анастасия Волочкова высказала мнение, что, возможно, дочь повторяет её путь, избегая официальной регистрации брака. Она вспомнила, что её свадьба с Игорем Вдовиным была настоящим событием века, прошедшим с огромным размахом, с использованием всех возможных видов транспорта — от свадебного поезда до воздушного шара и гондолы.

«И мы с бывшим мужем не поставили штамп в паспорте, потому что я этого не хотела. Я не приемлю этих штампов по жизни ни при каких обстоятельствах. Это была свобода, это были пять прекрасных лет жизни, любви, радости. Это их дело — ставить штампы или нет», — заявила Волочкова в беседе со Starhit.ru.

Она считает это прекрасным и отмечает, что хорошо, что дочери хочется так же, как у родителей, а не как у жены её бывшего мужа.

«Да, Ариадна хочет как у мамы, а что в этом плохого? Мне нравится, что она пытается меня копировать! Это же прекрасно, что ей хочется, как у мамы и папы, а не как у жены моего бывшего мужа, потому что там копировать нечего! Там пожалеть только можно! Если бы у человека было всё в порядке, то она не лезла бы к нам, не пиарилась бы за счёт моего имени», — подытожила Волочкова.