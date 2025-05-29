Просроченные долги россиян по кредиткам россиян взлетели до 110 млрд рублей

Просроченная задолженность по кредитным картам достигла 110 миллиардов рублей, что соответствует почти 70%-ному росту за последние шесть месяцев. При этом банки не спешат улучшать условия для клиентов, ориентируясь на максимизацию прибыли, сообщает газета «Известия».

«Если не погасить весь долг до даты его окончания, проценты начисляем на всю задолженность с первого дня льготного периода и до полного погашения», – заявил собеседник.

Платежеспособность россиян снижается на фоне высокой инфляции, которая в первом квартале 2025 года достигла 8,3%. Всё больше граждан обращаются в Центральный банк с жалобами на резкое увеличение процентов по кредитным картам. Проверки показывают, что информация об условиях кредитных продуктов содержится во внутренних документах банков и доводится до клиентов до подписания кредитного договора. Таким образом, с юридической точки зрения нарушений нет.

В то же время Центробанк не рассматривает сложившуюся ситуацию как системную проблему, отмечая, что нарушения в формировании графика платежей не обнаружены. Банки часто предупреждают клиентов о предстоящих платежах в период действия грейс-периода. Кроме того, всю необходимую информацию можно найти в мобильных приложениях банков, а в договорах она изложена ещё более подробно.