В Россию стали возить ненужные китайцам автомобили

В Россию начали поставлять автомобили, которые не пользуются спросом на внутреннем рынке Китая. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на председателя совета директоров Great Wall Motors (GWM) Вэя Цзяньцзюня. Сейчас на китайских онлайн-платформах, специализирующихся на продаже подержанных машин, предлагается множество «странных» авто.

Данный транспорт считается подержанным, хотя на самом деле имеет минимальный пробег. Эксперт отмечает, что это создаёт иллюзию высокого объёма продаж. Такое явление связано с рекордным производством автомобилей и снижением рентабельности. Производители оказывают давление на дилеров для увеличения запасов, а дилеры, в свою очередь, перепродают «залежалый товар» перекупщикам.

Согласно данным Ассоциации автомобильных дилеров Китая, доля подобных автомобилей на рынке подержанных машин растёт. Кроме того, для повышения прибыли дилеры используют «параллельный экспорт», отправляя транспорт за границу и при этом получая налоговые льготы.