«Не проснулся знаменитым»: Экс-звезда «Уральских пельменей» раскрыл, как обрёл популярность

Комик Роман Постовалов рассказал, что имеет большой опыт работы на телевидении, что позволило сделать его любимцем зрителей. Однако популярность пришла к артисту не внезапно. По его словам, он к этому долго и упорно шёл.

«Давным-давно я был участником проектов «Смех без правил» и «Убойная лига», порцию узнаваемости я уже начал получать там. Поэтому я отношусь к этому спокойно и с пониманием, когда люди узнают меня, просят сфотографироваться», — пояснил Постовалов в интервью Леди Mail.

Юморист рассказал, что во время гастролей иногда отказывает сфотографироваться, так как устаёт во время перелётов. В ответ ему говорят, что он якобы зазнался. Но часто артист просто улыбается и не обращает внимание на едкие комментарии.

«Я не проснулся однажды утром знаменитым. Я иду к своему признанию, вернее, к признанию меня как артиста, юмориста, актёра методично, в течение уже многих лет», — уточнил Постовалов.

Также артист рассказал, как узнаваемость сказывается на его обычной жизни. По его словам, сотрудники ГАИ могут отпустить быстрее при просмотре прав. А вот продавцы на рынке завышают цены, если узнают звезду.