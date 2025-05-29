Модель, конвоир и наёмник: тайны камикадзе, который взорвал героя СВО и замглавы Ставрополя Заура Гурциева Самодельная бомба, из-за детонации которой погиб ветеран СВО и замглавы Ставрополя Заур Гурциев, находилась на 29-летнем Никите Пенькове. Кто он такой и почему стал смертником? 29 мая, 10:35 Заур Гурциев погиб от взрыва, устроенного смертником. Коллаж © Life.ru. Обложка © Telegram / zaurgurtsiev, shot, shot

Как взорвали Заура Гурциева

Этой ночью украинские спецслужбы совершили очередную акцию в России: с помощью самодельной бомбы был убит герой СВО 34-летний Заур Гурциев. Трагедия произошла в Ставрополье во дворе жилого дома. Почерк преступников на этот раз отличался: впервые был использован смертник — Никита Пеньков.

Мужчины встретились поздно вечером на улице Чехова. Никита подошёл к Зауру — и тут же прогремел взрыв. Первого разорвало буквально на куски, второй скончался от травм через пять минут до приезда скорой. По предварительным данным, мощность СВУ составила до 300 граммов в тротиловом эквиваленте. От взрывной волны также пострадали стоящие рядом автомобили.

Заур Гурциев участвовал в специальной военной операции. Фото © Telegram / zaurgurtsiev26

Никита Пеньков фактически выступил в роли камикадзе-смертника. Остаётся открытым вопрос, был ли он завербован либо его использовали «втёмную». По основной версии, он всё знал и привёл бомбу в действие самостоятельно. Показательно, что перед взрывом Пеньков максимально приблизился к Гурциеву левым боком, где и висела сумка с СВУ.

По другой версии, Никита Пеньков мог не знать, что за устройство при нём, а детонацию злоумышленники могли осуществить дистанционно без его ведома.

В квартире «смертника» уже проведены обыски. Никаких взрывчатых веществ там не обнаружено, изъяты телефон и ноутбук.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям «Убийство» (п. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и «Незаконное хранение взрывных устройств» (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ).

Момент взрыва в Ставрополе. Видео © Telegram / shot

Загадки Никиты Пенькова

По предварительным данным, в начале мая Никита Пеньков арендовал квартиру в многоэтажке на улице Чехова, д. 85/19, в Ставрополе. Именно рядом с этим домом погибшие мужчины встретились перед взрывом. Пока не известно, зачем они встречались в позднее время и насколько близко были знакомы. Life.ru обратил внимание, что ранее Никита снимал жильё в другой части Ставрополья. Возможно, он специально поменял место жительства, чтобы следить за Зауром.

29-летний Никита Пеньков. Фото © OK / Никита Пеньков

Никита Пеньков родом из Краснодарского края, из станицы Темижбекской, у него есть сёстры и братья. В последнее время он нигде не работал, перебивался заработками мойщика и грузчика. Life.ru нашёл его объявление на сайте «Всекастинги.ру»: он искал работу модели, при этом опыта в этом деле у него не было. Не так давно Пеньков трудился кинологом в Отдельном батальоне охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых УВД по Ставрополю. Он даже проходил курсы повышения квалификации, но потом ушёл с этой работы, почему — непонятно. А раньше Никита работал в «Ставропольской пивоваренной компании» и ВДВ. Судя по специализированным сервисам, которые показывают, как человек записан у других людей в телефонах, Пеньков якобы ещё был неким «наёмником».





Life.ru проверил Никита Пенькова на долги и судимости — перед ФССП и МВД он чист. Но однажды попал в чёрные списки Центробанка, потому что запросил операцию «с признаками, свидетельствующими о возможной легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём».

Есть странности и в соцсетях Пенькова. Например, в «Запрещёнограме» он публиковал галлюциногенные картинки и селфи в маске-балаклаве.

Со слов соседей, Никита был странным, но вежливым, передвигался исключительно на такси.

Соцсети Пенькова. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ___quitter

Кто такой Заур Гурциев

Заур Гурциев родился во Владикавказе, учился в Военной академии связи имени С.М. Будённого в Санкт-Петербурге. В 2019 году он возглавил центр боевого управления авиацией, который отвечает за взаимодействие воздушных и сухопутных войск. После начала СВО он отправился на фронт авианаводчиком. Награждён орденом Мужества, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней, медалью Суворова, медалью Жукова.

Прошлой осенью Гурциева назначили первым замглавы Ставрополя после участия в программе «Время героев», которая направлена на подготовку руководящих кадров среди участников СВО.

Заур Гурциев. Фото © ставрополь.рф

Авторы Пётр Егоров