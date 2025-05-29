Армия России постепенно охватывает Красноармейск, а ВСУ готовятся к уличным боям
Глава ДНР Пушилин: ВС России постепенно охватывают Красноармейск
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Российские военные постепенно охватывают Красноармейск (украинское название — Покровск) в ДНР. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
«Мы видим, что идёт постепенный охват города и, конечно, насколько это получится, будет видно уже по оперативной обстановке. Командование наших подразделений будет принимать соответствующие решения. То есть, если получится избежать городских боёв — это, конечно же, хорошо. Если не получится, это уже другая история», — сказал Пушилин в кулуарах форума дорожных инициатив в Сириусе.
По словам главы региона, опытное российское командование понимает, что нужно делать, как освободить населённый пункт, сохранив при этом жизнь военных. Пушилин добавил, что ВСУ уже подготовили линию обороны в городе. Также, отметил он, Киев попытался максимально вывезти детей из региона, причём даже без согласия родителей.
Красноармейск (находится в 66 км к северо-западу от Донецка) является ключевым транспортным узлом для ВСУ. Освобождение города позволит российским военным фактически выйти к западной границе ДНР и продолжить наступление на Запорожье.
Ранее стало известно, что главком ВСУ Александр Сырский принял решение о смене командира 59-й бригады Богдана Шевчука после значительных потерь, понесённых подразделением в районе Красноармейска. На его место поставили Александра Сака, ранее возглавлявшего бригаду украинской армии в районе Кременной.