Сырский сменил командира на одном из самых напряжённых участков фронта

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о смене командира 59-й бригады Богдана Шевчука после значительных потерь, понесённых подразделением в районе Красноармейска (украинское название — Покровск). Замена произошла 15-16 мая. На место Шевчука поставили ранее возглавлявшего другую бригаду украинской армии в районе Кременной Александра Сака, сообщают украинские издания.