Сырский сменил командира на одном из самых напряжённых участков фронта
Главком ВСУ Сырский убрал командира Шевчука из-за потерь под Красноармейском
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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о смене командира 59-й бригады Богдана Шевчука после значительных потерь, понесённых подразделением в районе Красноармейска (украинское название — Покровск). Замена произошла 15-16 мая. На место Шевчука поставили ранее возглавлявшего другую бригаду украинской армии в районе Кременной Александра Сака, сообщают украинские издания.
Отстранение подполковника Шевчука от должности командира было санкционировано лично главкомом Сырским, а не его непосредственным руководителем, командующим Силами беспилотных систем Сухаревским. Шевчук подтвердил своё отстранение, связав его с приказом об отводе подразделения на Покровском направлении из-за угрозы окружения. Этот приказ, по его словам, вызвал недовольство Сырского и Зеленского.
Ранее сообщалось, что Александр Сырский намерен снять Вадима Сухаревского с занимаемой должности, поскольку он не вызывает у него личной симпатии. Украинский военачальник назначает на ключевые посты людей, руководствуясь исключительно личными симпатиями. Примечательно, что Сухаревский заявляет, что именно он совершил «первый выстрел» в Донбассе в 2014 году, для чего лично занял место стрелка в БТР, взяв на себя всю ответственность за начало вооружённого конфликта.