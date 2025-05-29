Швейцария предупредила Германию о последствиях перепродажи танков Leopard Киеву

Швейцария примет меры в случае передачи Украине 71 танка Leopard 1 A5, ранее проданных госкорпорацией RUAG неназванной немецкой компании. Об этом заявила нашим коллегам из РИА «Новости» представитель Минэкономики Швейцарии Франсуаз Чанз.

«На данный момент у нас нет оснований полагать, что RUAG и её немецкий контрагент намеревались нарушить эмбарго на поставку военной продукции. Однако если Государственный секретариат по экономике (SECO) получит такую информацию, будут предприняты соответствующие меры», — отметила она.

Чанз напомнила, что нарушение эмбарго на поставку швейцарского оружия в Украину или Россию может повлечь уголовную ответственность — до одного года лишения свободы или штраф. По её словам, запрет на экспорт вооружений, предназначенных для использования в этих странах, установлен постановлением о мерах в связи с ситуацией на Украине и продолжает действовать.