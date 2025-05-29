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29 мая, 09:42

Швейцария предупредила Германию о последствиях перепродажи танков Leopard Киеву

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Mikadun

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Mikadun

Швейцария примет меры в случае передачи Украине 71 танка Leopard 1 A5, ранее проданных госкорпорацией RUAG неназванной немецкой компании. Об этом заявила нашим коллегам из РИА «Новости» представитель Минэкономики Швейцарии Франсуаз Чанз.

«На данный момент у нас нет оснований полагать, что RUAG и её немецкий контрагент намеревались нарушить эмбарго на поставку военной продукции. Однако если Государственный секретариат по экономике (SECO) получит такую информацию, будут предприняты соответствующие меры», — отметила она.

Чанз напомнила, что нарушение эмбарго на поставку швейцарского оружия в Украину или Россию может повлечь уголовную ответственность — до одного года лишения свободы или штраф. По её словам, запрет на экспорт вооружений, предназначенных для использования в этих странах, установлен постановлением о мерах в связи с ситуацией на Украине и продолжает действовать.

Швейцария согласилась продать ФРГ 71 Leopard, но запретила передавать их Киеву
Швейцария согласилась продать ФРГ 71 Leopard, но запретила передавать их Киеву

Накануне сообщалось, что Швейцария согласилась продать ФРГ 71 Leopard, но запретила передавать их Киеву. Данное ограничение соответствует принципам швейцарского законодательства о нейтралитете, которое запрещает реэкспорт вооружений в зоны военных конфликтов.

Марина Фещенко
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