Швейцария согласилась продать ФРГ 71 Leopard, но запретила передавать их Киеву

Правительство Швейцарии официально заявило об отсутствии возражений против сделки по продаже 71 танка Leopard 1A5 немецкой компании. Как уточняется в сообщении пресс-службы швейцарского кабинета министров, бронетехника в настоящее время находится на территории Италии.

Особое внимание в заявлении уделено условиям сделки: власти Швейцарии категорически запретили любую последующую передачу этих танков Украине. Данное ограничение соответствует принципам швейцарского законодательства о нейтралитете, которое запрещает реэкспорт вооружений в зоны военных конфликтов.