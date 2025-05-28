Убит Андрей Портнов
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 мая, 19:07

Швейцария согласилась продать ФРГ 71 Leopard, но запретила передавать их Киеву

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Liub Shtein

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Liub Shtein

Правительство Швейцарии официально заявило об отсутствии возражений против сделки по продаже 71 танка Leopard 1A5 немецкой компании. Как уточняется в сообщении пресс-службы швейцарского кабинета министров, бронетехника в настоящее время находится на территории Италии.

Особое внимание в заявлении уделено условиям сделки: власти Швейцарии категорически запретили любую последующую передачу этих танков Украине. Данное ограничение соответствует принципам швейцарского законодательства о нейтралитете, которое запрещает реэкспорт вооружений в зоны военных конфликтов.

«Ростех»: «Краснополь-М2» показал эффективность против танков Abrams и Leopard
«Ростех»: «Краснополь-М2» показал эффективность против танков Abrams и Leopard

Ранее стало известно о планах Бельгии направить Киеву пакет военной помощи суммой на миллиард евро. В него войдут 20 модернизированных систем ПВО Cerber и танков Leopard.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Швейцария
  • Германия
  • Украина
  • Военная техника
  • Италия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar