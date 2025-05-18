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Регион
18 мая, 14:28

Бельгия раскрыла содержание очередного пакета военной помощи Киеву

Tijd: Бельгия передаст Украине системы ПВО Cerber и танк Leopard до конца года

Обложка © freepik

Обложка © freepik

Бельгия намерена в 2025 году передать Украине пакет военной помощи, сумма которого достигает одного миллиарда евро. В основном речь идёт о поставках 20 модернизированных систем ПВО Cerber и танка Leopard. Об этом сообщает Tijd, ссылаясь на бельгийского министра обороны Тео Франкена.

Кроме того, в пакет помощи войдут свыше 16 тысяч единиц оружия, сотня бронемашин скорой помощи и транспортных средств Unimog, пять беспилотных морских судов, ударные дроны, шлемы, очки ночного видения, защитная одежда для солдат ВСУ. Брюссель также обещает помочь Киеву с подготовкой техперсонала, который будет обслуживать американские истребители F-16.

«Значительная часть этой поддержки — в общей сложности 645 миллионов евро — реализуется через бельгийские компании. Это означает, что большая часть ресурсов возвращается в нашу экономику и поддерживает занятость в нашем оборонном секторе», — ранее отметил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер.

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Ранее Life.ru писал, что США снабдили ВСУ для атак на Курскую область оружием времён Великой Отечественной войны. В регионе были обнаружены противотанковые мины американского производства 1944 года, которые оставили после себя ВСУ при отступлении.

Татьяна Миссуми
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