Бельгия раскрыла содержание очередного пакета военной помощи Киеву

Бельгия намерена в 2025 году передать Украине пакет военной помощи, сумма которого достигает одного миллиарда евро. В основном речь идёт о поставках 20 модернизированных систем ПВО Cerber и танка Leopard. Об этом сообщает Tijd, ссылаясь на бельгийского министра обороны Тео Франкена.

Кроме того, в пакет помощи войдут свыше 16 тысяч единиц оружия, сотня бронемашин скорой помощи и транспортных средств Unimog, пять беспилотных морских судов, ударные дроны, шлемы, очки ночного видения, защитная одежда для солдат ВСУ. Брюссель также обещает помочь Киеву с подготовкой техперсонала, который будет обслуживать американские истребители F-16.

«Значительная часть этой поддержки — в общей сложности 645 миллионов евро — реализуется через бельгийские компании. Это означает, что большая часть ресурсов возвращается в нашу экономику и поддерживает занятость в нашем оборонном секторе», — ранее отметил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер.