США снабдили ВСУ для атак на Курщину оружием времён ВОВ
Командир Пилат: В Курской области обнаружены мины США, произведённые в 1944-м
Украинские военнослужащие. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin
В Курской области были обнаружены противотанковые мины американского производства 1944 года, использованные украинскими военными. Об этом рассказал командир сводного отряда разминирования МЧС РФ с позывным Пилат.
В ходе работ поисковики обнаружили значительное количество противотанковых мин «M6» американского производства, датированных 1944 годом. По словам командира отряда, эти мины использовались ВСУ на территории Курской области во время боевых действий.
«Они могут устанавливаться на неизвлекаемость, поэтому каждую мину мы сдёргиваем, к каждой подходим с максимальной осторожностью и максимальным соблюдением требований безопасности», — сказал он в беседе с РИА «Новости».
То, что украинским властям приходится соглашаться на любую помощь США, неудивительно. Ранее стало известно, что на Украине закончились деньги на нужды ВСУ. По подсчётам, не хватает свыше 200 миллиардов гривен.