США снабдили ВСУ для атак на Курщину оружием времён ВОВ

В Курской области были обнаружены противотанковые мины американского производства 1944 года, использованные украинскими военными. Об этом рассказал командир сводного отряда разминирования МЧС РФ с позывным Пилат.

В ходе работ поисковики обнаружили значительное количество противотанковых мин «M6» американского производства, датированных 1944 годом. По словам командира отряда, эти мины использовались ВСУ на территории Курской области во время боевых действий.

«Они могут устанавливаться на неизвлекаемость, поэтому каждую мину мы сдёргиваем, к каждой подходим с максимальной осторожностью и максимальным соблюдением требований безопасности», — сказал он в беседе с РИА «Новости».