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Регион
21 мая, 02:45

«Ростех»: «Краснополь-М2» показал эффективность против танков Abrams и Leopard

Управляемый снаряд «Краснополь». Обложка © Wikipedia / Mike1979 Russia

Управляемый снаряд «Краснополь». Обложка © Wikipedia / Mike1979 Russia

В ходе проведения специальной военной операции (СВО) артиллерийские боеприпасы «Краснополь-М2» неоднократно уничтожали хорошо защищённые танки Leopard и Abrams. Об этом сообщила пресс-служба холдинга «Высокоточные комплексы», входящего в госкорпорацию «Ростех».

По данным холдинга, «Краснополь-М2» эффективно поражает различные цели, включая пункты управления БПЛА, укреплённые пункты дислокации, артиллерию и бронетехнику.

«Считаем каждую огневую задачу, эффективно выполненную с применением комплекса «Краснополь-М2», важной для достижения победы. На его счету широкое разнообразие успешно уничтоженных целей: пункты управления БПЛА, укрепленные пункты дислокации, артиллерия и бронетехника. В их числе — танки Leopard и Abrams», — цитирует РИА «Новости».

«Краснополь» представляет собой управляемый артиллерийский боеприпас калибра 152 или 155 миллиметров, предназначенный для поражения бронированных целей и других военных объектов. Коррекция траектории осуществляется аэродинамическими рулями по лазерной отметке, что значительно повышает точность попадания.

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Ранее в госкорпорации сообщили, что российские серийные танки превосходят немецкие Leopard по защищённости и лучше адаптированы к реалиям современного боя благодаря постоянным улучшениям. Согласно экспертным оценкам, серийные танки Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М демонстрируют наилучшее соответствие требованиям современного боя.

Антон Голыбин
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