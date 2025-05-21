«Ростех»: «Краснополь-М2» показал эффективность против танков Abrams и Leopard

В ходе проведения специальной военной операции (СВО) артиллерийские боеприпасы «Краснополь-М2» неоднократно уничтожали хорошо защищённые танки Leopard и Abrams. Об этом сообщила пресс-служба холдинга «Высокоточные комплексы», входящего в госкорпорацию «Ростех».

По данным холдинга, «Краснополь-М2» эффективно поражает различные цели, включая пункты управления БПЛА, укреплённые пункты дислокации, артиллерию и бронетехнику.

«Считаем каждую огневую задачу, эффективно выполненную с применением комплекса «Краснополь-М2», важной для достижения победы. На его счету широкое разнообразие успешно уничтоженных целей: пункты управления БПЛА, укрепленные пункты дислокации, артиллерия и бронетехника. В их числе — танки Leopard и Abrams», — цитирует РИА «Новости».

«Краснополь» представляет собой управляемый артиллерийский боеприпас калибра 152 или 155 миллиметров, предназначенный для поражения бронированных целей и других военных объектов. Коррекция траектории осуществляется аэродинамическими рулями по лазерной отметке, что значительно повышает точность попадания.