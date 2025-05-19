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19 мая, 05:40

В «Ростехе» сравнили танки Leopard и Т-90 и выявили уязвимость у немецких машин

«Ростех»: Российские серийные танки T-90 лучше немецких машин Leopard

Танк. Обложка © Life.ru

Танк. Обложка © Life.ru

После изучения захваченного танка Leopard 2 эксперты «Ростеха» пришли к выводу о наличии существенных недостатков в его бронезащите. Как сообщается в госкорпорации, российские серийные танки превосходят немецкие аналоги по защищённости и лучше адаптированы к реалиям современного боя благодаря постоянным улучшениям.

«На сегодняшний день наиболее адаптированными к современным боевым действиям серийными танками являются российские машины Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М. Они имеют улучшенную всеракурсную защиту от дронов и ПТРК — от противокумулятивных решёток до динамических элементов и других приспособлений», — заявили в пресс-службе.

В корпорации отмечают многочисленные случаи, когда российские танки выдерживали множественные попадания под разными углами, сохраняя при этом свою функциональность.

Эксперты пришли к мнению, что броня Leopard 2 спроектирована с учётом устаревших угроз, характерных для предыдущих поколений противотанкового оружия. По мнению представителей госкорпорации, это означает, что она не в полной мере отвечает современным вызовам. Также в распоряжении украинских сил находятся устаревшие модификации Leopard 1, которые значительно потеряли свою боевую эффективность.

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Ранее сообщалось, что Бельгия передаст Украине очередной пакет военной помощи, куда входят системы ПВО Cerber, а также танки Leopard. Кроме этого, Киев получит более 16 тысяч единиц оружия, бронемашины и американские дроны-истребители.

Алиса Хуссаин
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