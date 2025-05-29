Операторша очутилась в МВД вслед за подтёршейся паспортом вебкамщицей из Петербурга
В Петербурге задержали подругу блогерши, снявшую, как она подтерлась паспортом
В Санкт-Петербурге задержали операторшу, которая сняла на видео скандальное обращение блогерши с паспортом России. Девушка захотела использовать документ в качестве туалетной бумаги, а снять всё это решила её 22-летняя подруга. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В Санкт-петербурге задержана операторша, снявшая на видео подругу, подтиравшуюся паспортом РФ. Видео © Telegram / Ирина Волк
«Моими коллегами задержана 22-летняя местная жительница – оператор скандального видеоролика с надругательством над паспортом гражданина России. В настоящее время с ней разбираются полицейские, по результатам проверки её действиям будет дана правовая оценка», — написала Волк.
По словам подруги, подтереться паспортом России блогерша предложила сама, а опубликовать видео решила та самая операторша. Девушка у себя в Телеграм-канале раскаялась и извинилась за съёмки подруги, когда та «оскорбляла честь и достоинство страны».
Вебкамщица и треш-стримерша из Санкт-Петербурга Алёночка из Санкт-Петербурга опубликовала видео, в котором использовала паспорт гражданина России в качестве туалетной бумаги. Позже, возможно осознав последствия своих действий или получив предупреждение от разумных подписчиков, она удалила ролик. В итоге от задержания её это не спасло и она попалась в руки правоохранительных органов. Извиняться перед людьми девушка решила в слезах.
Обложка © Telegram / Ирина Волк