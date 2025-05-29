Операторша очутилась в МВД вслед за подтёршейся паспортом вебкамщицей из Петербурга

В Санкт-Петербурге задержали операторшу, которая сняла на видео скандальное обращение блогерши с паспортом России. Девушка захотела использовать документ в качестве туалетной бумаги, а снять всё это решила её 22-летняя подруга. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В Санкт-петербурге задержана операторша, снявшая на видео подругу, подтиравшуюся паспортом РФ. Видео © Telegram / Ирина Волк

«Моими коллегами задержана 22-летняя местная жительница – оператор скандального видеоролика с надругательством над паспортом гражданина России. В настоящее время с ней разбираются полицейские, по результатам проверки её действиям будет дана правовая оценка», — написала Волк.