Треш-блогерша из Петербурга подтёрлась паспортом РФ, как туалетной бумагой, и сняла всё на видео
Мизулина обратилась в МВД из-за треш-блогерши, которая подтёрлась паспортом РФ
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Треш-блогерша из Санкт-Петербурга сняла видео, где использовала паспорт гражданина России в качестве туалетной бумаги. Внимание на эти вопиющие кадры обратила глава «Лиги безопасного интернета» (ЛБИ) Екатерина Мизулина.
Треш-блогерша из Петербурга использовала паспорт РФ как туалетную бумагу. Видео © Telegram / Екатерина Мизулина
19-летняя блогерша разместила провокационные кадры в своём Telegram-канале. Позже, возможно осознав последствия или получив предупреждение от разумных подписчиков, она удалила видео. Однако это не помогло: полиция уже инициировала проверку по факту публикации.
«Обратились в МВД. В соцсетях она постоянно демонстрирует кадры употребления запрещённых веществ — ранее мы дважды обращались по этому поводу, и её каналы блокировали», — написала Мизулина в своём телеграм-канале.
Ранее в Подмосковье сотрудники полиции задержали троих треш-блогеров за создание провокационного видео с православной символикой. Задержанные — молодые люди 2001–2003 года рождения, все они являются жителями Балашихи. Скандальный ролик быстро распространился в социальных сетях и вызвал общественное возмущение. В одном из видео молодой человек и две девушки насмехались над символами православной веры и продвигали аморальный образ жизни.