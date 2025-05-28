Треш-блогерша из Петербурга подтёрлась паспортом РФ, как туалетной бумагой, и сняла всё на видео

Треш-блогерша из Санкт-Петербурга сняла видео, где использовала паспорт гражданина России в качестве туалетной бумаги. Внимание на эти вопиющие кадры обратила глава «Лиги безопасного интернета» (ЛБИ) Екатерина Мизулина.

Треш-блогерша из Петербурга использовала паспорт РФ как туалетную бумагу. Видео © Telegram / Екатерина Мизулина

19-летняя блогерша разместила провокационные кадры в своём Telegram-канале. Позже, возможно осознав последствия или получив предупреждение от разумных подписчиков, она удалила видео. Однако это не помогло: полиция уже инициировала проверку по факту публикации.

«Обратились в МВД. В соцсетях она постоянно демонстрирует кадры употребления запрещённых веществ — ранее мы дважды обращались по этому поводу, и её каналы блокировали», — написала Мизулина в своём телеграм-канале.