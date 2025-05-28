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28 мая, 14:02

Треш-блогерша из Петербурга подтёрлась паспортом РФ, как туалетной бумагой, и сняла всё на видео

Мизулина обратилась в МВД из-за треш-блогерши, которая подтёрлась паспортом РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ilya_Kuznetsov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ilya_Kuznetsov

Треш-блогерша из Санкт-Петербурга сняла видео, где использовала паспорт гражданина России в качестве туалетной бумаги. Внимание на эти вопиющие кадры обратила глава «Лиги безопасного интернета» (ЛБИ) Екатерина Мизулина.

Треш-блогерша из Петербурга использовала паспорт РФ как туалетную бумагу. Видео © Telegram / Екатерина Мизулина

19-летняя блогерша разместила провокационные кадры в своём Telegram-канале. Позже, возможно осознав последствия или получив предупреждение от разумных подписчиков, она удалила видео. Однако это не помогло: полиция уже инициировала проверку по факту публикации.

«Обратились в МВД. В соцсетях она постоянно демонстрирует кадры употребления запрещённых веществ — ранее мы дважды обращались по этому поводу, и её каналы блокировали»,написала Мизулина в своём телеграм-канале.

В Петербурге поймали юных треш-блогеров, заливших прохожим лица из перцового баллончика
В Петербурге поймали юных треш-блогеров, заливших прохожим лица из перцового баллончика

Ранее в Подмосковье сотрудники полиции задержали троих треш-блогеров за создание провокационного видео с православной символикой. Задержанные — молодые люди 2001–2003 года рождения, все они являются жителями Балашихи. Скандальный ролик быстро распространился в социальных сетях и вызвал общественное возмущение. В одном из видео молодой человек и две девушки насмехались над символами православной веры и продвигали аморальный образ жизни.

Анастасия Никонорова
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