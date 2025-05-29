Под Петербургом мотогонщик открыл стрельбу, чтобы напугать детей, и довёл ребёнка до истерики

Во Всеволожске Ленинградской области школьники забрались в заброшенный мотоклуб. Однако весёлая вылазка приятелей закончилась рёвом и криками. На место, чтобы проучить детей, приехал 50-летний мужчина с травматическим пистолетом. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».

Мастер мотоциклетного спорта поймал школьника, который залез в его мотоклуб. Видео © Telegram / «Mash на Мойке»

Как оказалось, мастер мотоциклетного спорта построил этот клуб почти 20 лет назад. Из-за судебных тяжб сейчас организация не функционирует. Знакомые сообщили мужчине, что в дорогое его сердцу место пробрались школьники и начали хулиганить. Он, недолго думая, взял приятелей и отправился на место. Сначала байкер припугнул ребят двумя выстрелами, а затем поймал одного 12-летнего любителя заброшек, остальные тем временем убежали.

У испуганного ребёнка началась истерика — он начал плакать и кричать. Это привлекло внимание местных жителей, которые вызвали полицию. Мать школьника написала заявление, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».