Раздел имущества и алименты: Россиянам объяснили, как защитить свои права при разводе

Развод часто сопровождается имущественными спорами, а также проблемами с выплатами алиментов. Адвокат Александр Кудряшов в беседе с РИА «ФедералПресс» объяснил, на что обратить внимание при расторжении брака, чтобы защитить свои права.

Эксперт отметил, что необходимо заключать брачный договор, особенно для тех, кто уже имеет имущество до вступления в официальный брак. Документ позволит заранее определить, что останется за каждым из супругов при разводе. По словам Кудряшова, если брачного договора нет, то бывшие муж и жена могут оформить соглашение о разделе имущества у нотариуса после развода. При отсутствии соглашения раздел имущества происходит через суд в течение трёх лет после расторжения брака.

Адвокат также объяснил, что делать в случае обязательств по выплатам алиментов. По его словам, они могут быть установлены как в твёрдой денежной сумме, так и в доле от дохода. Причём следует помнить, что неуплата алиментов повлечёт уголовную ответственность, предупредил специалист.

Адвокат дополнил, что процедура развода зависит от наличия несовершеннолетних детей. Через суд брак расторгают, если есть дети до 18 лет. Если детей нет вообще, супругов разводят через органы ЗАГС, объяснил Кудряшов.