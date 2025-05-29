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29 мая, 14:51

Звезду «Импровизации» Дмитрия Позова выписали из психиатрической клиники

Обложка © vk.com/ Дмитрий Позов

Обложка © vk.com/ Дмитрий Позов

Комик и импровизатор Дмитрий Позов выписан из психиатрической клиники после двухнедельного лечения. Как он сам сообщил у себя в соцсетях, его самочувствие улучшилось, однако впереди — длительная реабилитация.

«Иллюзий, что всё уже позади, нет. Сейчас я снова в жизни, и будет только сложнее. Лечение, таблетки, консультации, работа над собой — всё это ещё надолго. Но я постараюсь пройти путь до конца», — поделился Позов с подписчиками.

Юморист также выразил благодарность своей жене Екатерине, отметив, что она осталась рядом, несмотря на непростой период в их отношениях.

К слову, многие юмористы и стендап-комики сталкиваются с депрессией, несмотря на то, что со сцены они кажутся жизнерадостными и энергичными. Постоянное давление, необходимость быть смешным, нестабильный график и эмоциональное выгорание часто становятся причиной психологических трудностей. За шутками и улыбками нередко скрываются внутренние переживания, с которыми артистам приходится бороться наедине. Робин Уильямс, Джим Керри, Пит Дэвидсон, Мария Бэмфорд — их примеры показывают, что даже самые весёлые снаружи люди могут вести тяжёлую внутреннюю борьбу.

Известный российский комик попал в психушку из-за смерти отца и разлада с женой
Известный российский комик попал в психушку из-за смерти отца и разлада с женой

Напомним, что в середине мая Дмитрий Позов лёг в психиатрическую клинику из-за депрессии. Комик признался, что устал притворяться: скрывать боль от потери отца, делать вид, что в семье всё хорошо, хотя фактически они с женой уже давно не вместе.

Марина Фещенко
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