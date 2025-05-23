Известный российский комик попал в психушку из-за смерти отца и разлада с женой

Участник шоу «Импровизация», юморист Дмитрий Позов лёг в психиатрическую клинику из-за депрессии. Артист рассказал об этом в личном телеграм-канале.

Дмитрий Позов в своём откровенном обращении объяснил причины своего пребывания в клинике, опровергая слухи об алкогольной зависимости. Он сообщил, что находится на лечении с диагнозом «депрессия», вызванной тяжёлыми жизненными обстоятельствами.

«Ну что, я в клинике уже несколько дней. И многие решили, что я тут исключительно по причине алкоголя. Нет. Я говорил, что стал пить больше обычного. Но это не запои, не интоксикация и тем более не горячка. Я тут с другим диагнозом. Депрессия. Которая вызвала лютую апатию, отсутствие понимания происходящего, самые дурные мысли», — пишет юморист.

Ситуация началась в ноябре 2024-го, когда заболел отец Дмитрия. В январе этого года его не стало. По словам артиста, он был настолько поглощён решением организационных вопросов, что осознание потери пришло позже и стало тяжёлым ударом. Параллельно накапливались проблемы в семейных отношениях с женой Екатериной.

Дмитрий признался, что привык жить ради других и получать эмоции через близких. Он искренне верил, что их с женой небольшие разногласия можно преодолеть, но ситуация оказалась сложнее. В результате он съехал из дома, начал употреблять алкоголь, что привело к постоянным конфликтам.

Сейчас он живёт один в съемной квартире и проходит лечение в клинике. Дмитрий признался, что устал притворяться: скрывать боль от потери отца, делать вид, что в семье всё хорошо, хотя фактически они с женой уже давно не вместе.

Особенно он просит не беспокоить Екатерину, подчёркивая, что она прекрасная женщина и мать их детей, пусть их отношения не сложились. Дмитрий выражает надежду, что окружающие проявят понимание и уважение к их личной жизни, воздержатся от сплетен и непрошенных советов.