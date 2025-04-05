Певица Анна Плетнёва пишет картины, чтобы справиться с тяжёлой депрессией

Бывшая солистка группы «Винтаж» Анна Плетнёва периодически страдает от тяжёлой депрессии. Об этом она рассказала в интервью порталу «Страсти» . Певица призналась, что справиться с недугом ей помогает хобби.

«Периодически, очень редко, когда у меня тяжелейшая депрессия. Это бывает очень редко. Я вот спасаюсь так: у меня есть краски, холст, и я пишу. <...> Вообще я обожаю рисовать, лепить с натуры. Это всегда очень увлекательно», — отметила звезда.