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5 апреля, 08:16

Певица Анна Плетнёва пишет картины, чтобы справиться с тяжёлой депрессией

Певица Анна Плетнёва призналась, что периодически страдает от тяжёлой депрессии

Анна Плетнёва. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / dusya_star

Анна Плетнёва. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / dusya_star

Бывшая солистка группы «Винтаж» Анна Плетнёва периодически страдает от тяжёлой депрессии. Об этом она рассказала в интервью порталу «Страсти». Певица призналась, что справиться с недугом ей помогает хобби.

«Периодически, очень редко, когда у меня тяжелейшая депрессия. Это бывает очень редко. Я вот спасаюсь так: у меня есть краски, холст, и я пишу. <...> Вообще я обожаю рисовать, лепить с натуры. Это всегда очень увлекательно», — отметила звезда.

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Ранее Анна Плетнёва рассказала об опасном инциденте на концерте в Москве. Певица призналась, что чуть не подавилась конфетти, которое попало ей в горло во время выступления.

Борис Эльфанд
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