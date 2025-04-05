Певица Анна Плетнёва пишет картины, чтобы справиться с тяжёлой депрессией
Певица Анна Плетнёва призналась, что периодически страдает от тяжёлой депрессии
Анна Плетнёва. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / dusya_star
Бывшая солистка группы «Винтаж» Анна Плетнёва периодически страдает от тяжёлой депрессии. Об этом она рассказала в интервью порталу «Страсти». Певица призналась, что справиться с недугом ей помогает хобби.
«Периодически, очень редко, когда у меня тяжелейшая депрессия. Это бывает очень редко. Я вот спасаюсь так: у меня есть краски, холст, и я пишу. <...> Вообще я обожаю рисовать, лепить с натуры. Это всегда очень увлекательно», — отметила звезда.
Ранее Анна Плетнёва рассказала об опасном инциденте на концерте в Москве. Певица призналась, что чуть не подавилась конфетти, которое попало ей в горло во время выступления.