"Как нелепо кончится жизнь": Анна Плетнёва рассказала об опасном инциденте на концерте в Москве

Один из концертов в Москве мог в прямом смысле стать последним для солистки группы "Винтаж" Анны Плетнёвой. Певица рассказала, что чуть не подавилась конфетти, которое попало ей в горло.

По словам артистки, на её выступлении запустили конфетти в виде крупных сердец — они полетели на сцену. Когда Плетнёва исполняла песню, одно из них залетело ей в дыхательные пути.

"В этот момент я подумала: ну всё, вот так нелепо закончится моя жизнь и моя карьера", — рассказала певица в Instagram*.

Плетнёва дополнила, что всё-таки провела концерт до конца и сразу отправилась в медицинское учреждение.

А ранее Life.ru писал, что певица Надежда Кадышева впервые за долгое время вышла на сцену после слухов о раке. Нечастая гостья светских мероприятий выступила во Всероссийском музее декоративного искусства. В концерте также участвовал её супруг.