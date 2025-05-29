В России выросла популярность «скромной моды» благодаря отдыху в Турции и ОАЭ

В России растёт популярность мусульманской одежды с религиозными символами и орнаментами. Спрос на так называемую «скромную моду» связан с любовью к отдыху в Турции и ОАЭ, где россияне начали знакомиться с исламской культурой, считают основательницы бренда Arapkhanovi Хадиджа и Луиза Арапхановы.

«Мы считаем, что мода не знает границ, и наша задача — создавать вещи, которые могут объединять различные народы и традиции, делая акцент на красоте разнообразия», — цитирует сестёр «Постньюс».

Сёстры подчеркнули, что бренд Arapkhanovi также черпает вдохновение из богатства различных культур. Несмотря на то что их продукция ориентирована на мусульманскую аудиторию, Арапхановы открыты для изучения других традиций, включая славянские.