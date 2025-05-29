«Давайте меняться»: Поклонская поделилась неожиданным воспоминанием о Жириновском

Бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская рассказала, что во время своей работы в Госдуме получала предложение перейти в ЛДПР. Об этом она вспомнила в интервью «Студии Аврора», видео опубликовано на YouTube-канале проекта.

По словам Поклонской, которая прошла в парламент по списку «Единой России», но не была членом партии, с инициативой обмена выступил лично лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он обратился к тогдашнему спикеру Госдумы Вячеславу Володину с предложением «обменяться депутатами».

«Жириновский как-то сказал: «Вячеслав Викторович, давайте меняться? Вы нам Поклонскую, а мы вам — кого-нибудь другого, если не устроит». Это звучало как шутка, но, как известно, в каждой шутке есть доля правды», — отметила Поклонская.