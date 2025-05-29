Взрыв в Ставрополе
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 мая, 15:08

«Давайте меняться»: Поклонская поделилась неожиданным воспоминанием о Жириновском

Поклонская рассказала, как Жириновский просил Володина отдать её в ЛДПР

Обложка © Telegram / Наталья Поклонская

Обложка © Telegram / Наталья Поклонская

Бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская рассказала, что во время своей работы в Госдуме получала предложение перейти в ЛДПР. Об этом она вспомнила в интервью «Студии Аврора», видео опубликовано на YouTube-канале проекта.

По словам Поклонской, которая прошла в парламент по списку «Единой России», но не была членом партии, с инициативой обмена выступил лично лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он обратился к тогдашнему спикеру Госдумы Вячеславу Володину с предложением «обменяться депутатами».

«Жириновский как-то сказал: «Вячеслав Викторович, давайте меняться? Вы нам Поклонскую, а мы вам — кого-нибудь другого, если не устроит». Это звучало как шутка, но, как известно, в каждой шутке есть доля правды», — отметила Поклонская.

«Бес попутал»: Поклонская внезапно прошлась по Трампу
«Бес попутал»: Поклонская внезапно прошлась по Трампу

Ранее Наталья Поклонская совершила поездку в Донбасс, поделившись своими впечатлениями в социальных сетях. Она назвала регион «родной землёй, родными скалами», подчеркнув, что эти места наполняют её сердце любовью к Родине.

Марина Фещенко
  • Новости
  • Наталья Поклонская
  • Владимир Жириновский
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar