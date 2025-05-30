Американцы научились делать бензин из воздуха

В США была представлена революционная разработка — технологический модуль Aircela, который способен конвертировать атмосферный углекислый газ (CO2) в автомобильный бензин. Эта компактная и переносная установка, по размерам сопоставимая со стандартным холодильником, открывает новые горизонты в области устойчивых технологий и борьбы с климатическими изменениями. Об этом сообщает Interesting Engineering.

Модуль Aircela функционирует на основе технологии прямого улавливания CO2 из атмосферы. После того как углекислый газ будет собран, он проходит через ряд этапов трансформации, в результате которых превращается в жидкое углеводородное топливо. Конструктивно устройство состоит из трёх взаимосвязанных шестиугольных блоков, расположенных вертикально: два блока находятся в нижней части, а один — в верхней. Каждый из этих блоков отвечает за определённые этапы процесса конверсии, что обеспечивает высокую степень эффективности и надёжности. На тыльной стороне модуля установлен заправочный пистолет, который позволяет удобно выдавать полученное топливо.

Одним из ключевых преимуществ топлива, получаемого с помощью Aircela, является его экологическая чистота. В отличие от традиционных видов бензина, новое топливо не содержит вредных примесей, таких как сера, этанол и тяжёлые металлы. Это означает, что оно не только более безопасно для окружающей среды, но и способствует снижению уровня загрязнения воздуха. Разработчики подчёркивают, что несмотря на кажущуюся простоту концепции преобразования CO2 в бензин, реализация данного процесса требует соблюдения множества сложных условий и использования различных катализаторов. В модуле Aircela все эти условия успешно интегрированы и оптимизированы для достижения максимальной эффективности и стабильности работы.