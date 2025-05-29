Медведев: Мир меняется, но желание менять Россию к лучшему остаётся

По мере того как мир меняется, желание изменять Россию к лучшему в технологическом плане не пропадает. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев и глава попечительского совета фонда «Сколково», выступая на открытии конференции Startup Village.

«Мир меняется, положение нашей страны изменилось. Оно стало очевидно более сложным. Но не меняется желание менять нашу страну, не меняется желание создавать технологические новинки, не меняется желание заниматься собственным бизнесом, зарабатывать деньги, в этом тоже нет ничего предосудительного», — сказал он.

В своём посте во «ВКонтакте» по итогам мероприятия политик особо выделил энергетику и компетенции участников, назвав их ключевым ресурсом для достижения Россией технологического лидерства. В этом году на конференции представлены разработки команд из 20 регионов, охватывающие широкий спектр направлений – от промышленной автоматизации до решений в области меддиагностики.

Отдельное внимание Медведев уделил сектору беспилотных авиационных систем, развитие которого имеет стратегическое значение. Проекты в этой области демонстрируют, как фундаментальные исследования трансформируются в продукты с высокой практической ценностью, подчеркнул он, подчёркивая роль «Сколково» как катализатора технологической модернизации.

Конференция Startup Village традиционно служит площадкой для презентации перспективных стартапов и обсуждения трендов технологического развития. В текущих геополитических условиях мероприятие приобретает особую значимость для формирования национальной инновационной экосистемы.