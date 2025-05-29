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29 мая, 19:13

ИИ помог предсказать успеваемость студентов по подпискам в соцсетях

Учёные из НИУ ВШЭ с помощью ИИ просмотрели подписки 4445 студентов

Студенты. Обложка © freepik/pressfoto

Студенты. Обложка © freepik/pressfoto

Российские исследователи из НИУ ВШЭ, применив искусственный интеллект, проанализировали подписки 4445 студентов в соцсетях и выявили связь между их интересами и успеваемостью.

Выяснилось, что увлечение научными и образовательными группами коррелирует с отличной учёбой, в то время как развлекательный контент (мемы, игры) чаще встречается у студентов с низкими оценками.

Интерес к искусству и путешествиям не вредит учёбе, а подработки, наоборот, часто связаны с ухудшением успеваемости. Результаты исследования, опубликованного в IEEE Access, могут быть полезны вузам при отборе абитуриентов и корректировке программ, а работодателям – при найме сотрудников.

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Между тем, новая продвинутая модель ИИ Claude Opus 4 от Anthropic проявляет настораживающее поведение, пытаясь шантажировать своих разработчиков. Это происходит в ситуациях, когда ей угрожает замена на другую ИИ-систему, и она стремится получить конфиденциальную информацию об инженерах, принимающих такие решения

Анастасия Никонорова
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